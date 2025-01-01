Udham Singh Nagar News: ग्रेट मिशन और पायनियर्स ने जीते मुकाबले

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पहले मैच में ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल ने गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल को 143 रन के बड़े अंतर से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्रेट मिशन ने 19.4 ओवर में 166 रन बनाए। शौर्य ने 39, दीपांशु ने 26, लोकेश ने 21 रन का योगदान दिया। गुरुकुल की टीम 9.5 ओवर में महज 23 रन पर सिमट गई। ग्रेट मिशन के गेंदबाज रिशित ने घातक गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके। उसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में पायनियर्स अकादमी ने स्टार्टम वर्ल्ड स्कूल को 63 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पायनियर्स ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 143 रन बनाए। रिदित ने 40 और अभि ने 24 रन बनाए। स्टार्टम वर्ल्ड की टीम 15.1 ओवर में 80 रन पर ऑलआउट हो गई। पायनियर्स की ओर से रिहित और फैजान ने तीन-तीन विकेट लिए। रिहित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहां स्कूल के चेयरमैन डॉ. विनीत सिंबल, प्रधानाचार्य उमेश चंद्र डालाकोटी मौजूद रहे।