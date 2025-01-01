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Udham Singh Nagar News: ग्रेट मिशन और पायनियर्स ने जीते मुकाबले

Thu, 08 Oct 2026 12:05 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:05 AM IST
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Great Mission and Pioneers won their matches.
देवभूमि सहोदय इंटर स्कूल अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी पायनियर्स अकादमी की टीम
काशीपुर। देवभूमि सहोदय इंटर स्कूल के खेल मैदान में अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। बुधवार को खेले गए दो मुकाबलों में ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल और पायनियर्स अकादमी ने जीत दर्ज की।
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पहले मैच में ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल ने गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल को 143 रन के बड़े अंतर से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्रेट मिशन ने 19.4 ओवर में 166 रन बनाए। शौर्य ने 39, दीपांशु ने 26, लोकेश ने 21 रन का योगदान दिया। गुरुकुल की टीम 9.5 ओवर में महज 23 रन पर सिमट गई। ग्रेट मिशन के गेंदबाज रिशित ने घातक गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके। उसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में पायनियर्स अकादमी ने स्टार्टम वर्ल्ड स्कूल को 63 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पायनियर्स ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 143 रन बनाए। रिदित ने 40 और अभि ने 24 रन बनाए। स्टार्टम वर्ल्ड की टीम 15.1 ओवर में 80 रन पर ऑलआउट हो गई। पायनियर्स की ओर से रिहित और फैजान ने तीन-तीन विकेट लिए। रिहित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहां स्कूल के चेयरमैन डॉ. विनीत सिंबल, प्रधानाचार्य उमेश चंद्र डालाकोटी मौजूद रहे।
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