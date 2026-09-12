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खटीमा से टनकपुर जा रही रोडवेज में लगी आग: बस में बैठे थे चालक और मैकेनिक, बचा बड़ा हादसा

Sat, 12 Sep 2026 11:59 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 12 Sep 2026 11:59 PM IST
सार

खटीमा में रोडवेज वर्कशॉप से आ रही टनकपुर डिपो की अनुबंधित बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस में सिर्फ चालक और मैकेनिक मौजूद थे, यात्री नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

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Fire broke out in a roadways bus going from Khatima to Tanakpur
खटीमा से टनकपुर जा रही रोडवेज बस में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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खटीमा में रोडवेज वर्कशॉप से आ रही टनकपुर डिपो की अनुबंधित बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस में केवल चालक और मैकेनिक थे। यात्रियों के नहीं होने से बड़ा हादसा बच गया।

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टनकपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक सुरेश चंद्र पांडेय ने बताया कि बस में खराबी आने के बाद चालक और परिचालक बस को खटीमा वर्कशॉप ले गए थे। बस को दिखाने के बाद चालक चालक प्रदीप सिंह और मैकेनिक उसे टनकपुर ले जा रहे थे। चकरपुर के पास कुटरी में चालक के अचानक ब्रेक लगाने के बाद बस से धुआं उठने लगा। चालक और मैकेनिक फौरन बस से नीचे उतरे। दोनों ने बस में मौजूद फायर उपकरणों से आग बुझाने की कोशिश की और फायर सर्विस को इसकी सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और खतरे को टाला।

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सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि बस में आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। सीएनजी लीक होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

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