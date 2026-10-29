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बाजपुर: बरहैनी में एसबीआई के एटीएम में लगी आग, नकदी समेत अन्य सामान जलाकर राख

Thu, 29 Oct 2026 10:43 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी,बाजपुर
संवाद न्यूज एजेंसी,बाजपुर Published by: गायत्री जोशी Updated Thu, 29 Oct 2026 10:43 AM IST
सार

 बाजपुर के बरहैनी गांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम में बुधवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि एटीएम पूरी तरह जल गया। घटना के समय एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था।

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Fire breaks out at an SBI ATM in Barhaini; cash and other items reduced to ashes
एटीएम में लगी आग। - फोटो : संवाद

विस्तार
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बाजपुर के बरहैनी गांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम में बुधवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि एटीएम पूरी तरह जल गया। घटना के समय एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था।

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बाजपुर। बरहैनी गांव स्थित एसबीआई के एटीएम में बुधवार देर रात अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से एटीएम पूरी तरह जल गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। आग लगने से एटीएम में रखी नकदी समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

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