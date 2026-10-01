Udham Singh Nagar News: बुलडोजर के खौफ से 56 अतिक्रमणकारी खुद चलाने लगे हथौड़े

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दरअसल, काशीपुर बाईपास रोड को चौड़ा करने के लिए शासन से लगभग 13.93 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो गया है। योजना के तहत इस सड़क को बीचोंबीच डिवाइडर से दोनों तरफ 60-60 फीट यानी कुल 120 फीट चौड़ा किया जाएगा। इससे रुद्रपुर से काशीपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी और सड़क हादसों में भी कमी आएगी।लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन ने सड़क किनारे अतिक्रमण का सर्वे कर 56 दुकानों और भवनों को अतिक्रमण के दायरे में चिह्नित किया था। पांच अगस्त को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त किया था और बाकी 54 अतिक्रमणकारियों को खुद अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। चेतावनी और बुलडोजर की कार्रवाई के डर से अब दुकानदार खुद ही मजदूर लगाकर अतिक्रमण हटा रहे हैं।10 फीट तक के अवैध निर्माण को तोड़ेकई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे बढ़ाए गए आठ से 10 फीट तक के अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया, उनके खिलाफ दोबारा बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सड़क चौड़ीकरण का कार्य अतिक्रमण हटते ही शुरू कर दिया जाएगा।कोटकाशीपुर बाईपास रोड के चौड़ीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। शासन से बजट स्वीकृत होने के बाद पहले चरण में बिजली और पानी की लाइनें शिफ्ट की जा रही हैं। साथ ही संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। इसके बाद डामरीकरण और अन्य काम होंगे। - पंकज उपाध्याय, एडीएम