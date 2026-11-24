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पहला काम उपखंड रुद्रपुर-2 के अधीन 33/11 केवी उपकेंद्र दानपुर से जुड़े विभिन्न 11 केवी फीडरों पर होगा। दूसरा काम उपखंड गदरपुर के अधीन 33/11 केवी उपकेंद्र दिनेशपुर से जुड़े फीडरों पर कराया जाएगा। तीसरा काम गदरपुर के ही 33/11 केवी उपकेंद्र जीआईएमएस से जुड़े फीडरों पर होगा। चौथा काम रुद्रपुर-2 के अधीन 33/11 केवी उपकेंद्र नवोदय से जुड़े फीडरों पर होगा। चारों जगह घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने वाली पीवीसी केबल को आर्मर्ड केबल में बदला जाएगा। लंबे समय से पुरानी केबल के कटने, झूलने और बार-बार खराब होने से उपभोक्ता परेशान थे। बारिश और आंधी में तो दिक्कत और बढ़ जाती थी। नई केबल लगने से यह समस्या काफी हद तक दूर होगी। ऊर्जा निगम का मानना है कि आर्मर्ड केबल मजबूत होने के कारण आसानी से नहीं कटेगी और न ही इसमें छेड़छाड़ हो सकेगी।आर्मर्ड केबल से फॉल्ट की घटनाएं कम होंगी और मरम्मत पर होने वाला खर्च भी घटेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को वोल्टेज की समस्या से भी राहत मिलेगी। विभाग ने चारों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग काम तय किए हैं ताकि काम तेजी से और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके। -केके पंत, ईई, ऊर्जा निगम।