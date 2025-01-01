ज्ञान के साथ विवेक और समझ प्रदान करती है शिक्षा : कुलपति

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कुलपति डाॅ. एसके कश्यप ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती बल्कि उसे सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक का दायित्व केवल विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पढ़ाने तक सीमित नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान, विवेक, तार्किक सोच, आत्मविश्वास एवं नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं।कुलपति ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को केवल उत्तर नहीं देता बल्कि उन्हें प्रश्न पूछने और स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। वहां विभागाध्यक्ष डाॅ. वीएलवी कामेश्वरी सहित विभाग के सभी शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। संवाद