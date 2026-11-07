दीपावली : पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:54 से 7:50 बजे तक

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शास्त्रों के मुताबिक, इस लग्न को मां लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। उन्होंने बताया कि पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि आठ नवंबर को सुबह 11:27 बजे से शुरू होकर नौ नवंबर को दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल में अमावस्या होने के कारण मुख्य दीपावली आठ नवंबर को ही मनाई जाएगी।ज्योतिषाचार्य जागुड़ी ने बताया कि गृहस्थ परिवारों को शाम 5:54 से 7:50 बजे के बीच स्थिर वृषभ लग्न में पूजन करना चाहिए। इससे घर में सुख-समृद्धि और धन की स्थिरता बनी रहती है। वहीं व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठानों, दुकानों और फैक्टरियों में दोपहर 1:27 से 2:54 बजे के बीच कुंभ लग्न में बही-खाता पूजन कर सकते हैं।छोटी दीपावली पर शाम को ऐतिहासिक मां बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में 21 हजार दीपों को जलाया गया। शिवांश सेवा समिति के सदस्यों ने मंदिर परिसर में दीपोत्सव मनाया। समिति सदस्यों ने बताया कि बीते 10 वर्षों से मंदिर परिसर में दीपोत्सव मना रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहां मंदिर के मुख्य पंडा पंडा विकास अग्निहोत्री, जितेंद्र दुबे, वीरेंद्र दुबे, प्रमोद शर्मा, भुवन जोशी, निष्कर्ष, निशांत, बलराम तोमर आदि श्रद्धादु मौजूद रहे।