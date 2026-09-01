Udham Singh Nagar News: जोगेश्वर महादेव मंदिर में चहारदीवारी कराने की मांग

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सुल्तानपुर पट्टी। श्री जोगेश्वर महादेव शिव मंदिर कमेटी ने नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मंदिर में चहारदीवारी, मुख्य द्वार, हाईटेक शौचालय और सौंदर्यीकरण कार्य कराने की मांग की है। कमेटी के अध्यक्ष अंकुर कुमार अग्रवाल ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो चुका है लेकिन मंदिर परिसर की चहारदीवारी, दो मुख्य द्वार, हाईटेक शौचालय सहित कुछ अन्य निर्माण कार्य अधूरे हैं। कमेटी ने नगर पंचायत से शेष निर्माण व सौंदर्यीकरण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की। इस मौके पर अनिल गुप्ता, हेमंत मौर्य, अरविंद सैनी, गिरीश मौर्य आदि मौजूद रहे। संवाद