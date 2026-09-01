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Udham Singh Nagar News: जोगेश्वर महादेव मंदिर में चहारदीवारी कराने की मांग

Tue, 01 Sep 2026 02:11 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 01 Sep 2026 02:11 AM IST
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Demand for the construction of a boundary wall at the Jogeshwar Mahadev Temple.
सुल्तानपुर पट्टी। श्री जोगेश्वर महादेव शिव मंदिर कमेटी ने नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मंदिर में चहारदीवारी, मुख्य द्वार, हाईटेक शौचालय और सौंदर्यीकरण कार्य कराने की मांग की है। कमेटी के अध्यक्ष अंकुर कुमार अग्रवाल ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो चुका है लेकिन मंदिर परिसर की चहारदीवारी, दो मुख्य द्वार, हाईटेक शौचालय सहित कुछ अन्य निर्माण कार्य अधूरे हैं। कमेटी ने नगर पंचायत से शेष निर्माण व सौंदर्यीकरण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की। इस मौके पर अनिल गुप्ता, हेमंत मौर्य, अरविंद सैनी, गिरीश मौर्य आदि मौजूद रहे। संवाद
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