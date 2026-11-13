Udham Singh Nagar News: बीएड की पढ़ाई में कम हुआ युवाओं का रुझान, 50 में से 18 सीटें खाली

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राधेहरि पीजी कॉलेज में सत्र 2008-09 में 100 सीटों के साथ बीएड पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। उस समय यह एक वर्ष का पाठ्यक्रम था। सत्र 2016-17 में बीएड दो वर्ष का होने के बाद सीटों की संख्या घटाकर 50 कर दी गई। शुरुआती वर्षों में सभी सीटों पर प्रवेश होते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रवेश का ग्राफ लगातार उतार-चढ़ाव के साथ नीचे बना हुआ है।वर्तमान में बीएड में प्रवेश की प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थियों को दूसरे जिलों के महाविद्यालयों में भी सीट आवंटित हो सकती है। पूरी प्रक्रिया में तीन से चार महीने तक लग जाते हैं। इस बार भी सितंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन तीन चरण की काउंसलिंग के बाद भी 18 सीटें खाली रह गईं।शिक्षा से जुड़े लोगों का मानना है कि बीएड करने के बाद नौकरी मिलने की अनिश्चितता और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले लंबे समय के कारण युवा इस पाठ्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। इसके बजाय वे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दे रहे हैं।इनसेट : बीएड में प्रवेश का आंकड़ासत्रप्रवेश2022-23482023-24332024-25202025-26422026-2732 (अब तक)कोटसत्र 2026-27 में अब तक 32 प्रवेश हुए हैं। तीन चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चौथे चरण में भी प्रवेश प्रक्रिया संचालित हो सकती है। खाली सीटों को भरने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। -डॉ. नीरज शुक्ला, प्रभारी, बीएड विभाग, राधेहरि पीजी कॉलेज