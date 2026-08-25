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सरकारी काम में बाधा पड़ी भारी: ठुकराल के खिलाफ एफआईआर से भड़के कांग्रेसी, SP ऑफिस में जमकर हंगामा

Tue, 25 Aug 2026 12:23 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Tue, 25 Aug 2026 12:23 PM IST
सार

पंतनगर कोतवाली ने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में धारा 221 BNS के तहत FIR दर्ज की है। केस की जांच कोतवाल नंदन सिंह रावत को सौंपी गई है। 

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Congress workers furious over FIR against former MLA Rajkumar Thukral
एफआईआर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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पंतनगर कोतवाली में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में धारा 221 बीएनएस के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। इस मामले की जांच कोतवाल नंदन सिंह रावत को सौंपी गई है। वहीं, इस मुकदमे के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए।

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