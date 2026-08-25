सरकारी काम में बाधा पड़ी भारी: ठुकराल के खिलाफ एफआईआर से भड़के कांग्रेसी, SP ऑफिस में जमकर हंगामा

पंतनगर कोतवाली में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में धारा 221 बीएनएस के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। इस मामले की जांच कोतवाल नंदन सिंह रावत को सौंपी गई है। वहीं, इस मुकदमे के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए।

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