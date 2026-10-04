ऊधमसिंह नगर: सीएम धामी के नेतृत्व में खटीमा में निकला रोड शो, पारंपरिक वेशभूषा और लोकनृत्य ने बांधा समा

खटीमा में रविवार को तीन दिवसीय उत्तराखंड आदि रंगोत्सव के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भव्य रोड शो निकाला गया। मुख्य चौराहे से शुरू होकर नवीन सब्जी मंडी तक पहुंचे इस रोड शो में केंद्रीय मंत्रियों किरण रिजिजू ,जुएल ओरम,सांसद अजय भट्ट,अजय टम्टा समेत भाजपा नेताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

विज्ञापन





मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों और सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक वेशभूषा और लोक नृत्यों के साथ भव्य स्वागत किया। जगह-जगह आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव के माहौल को और भी जीवंत बना दिया। मुख्यमंत्री ने उमड़े जनसमूह का अभिवादन स्वीकार करते हुए क्षेत्रवासियों का आभार जताया। वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेशचंद्र जोशी, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, दायित्वधारी मोहिनी पोखरिया, गंभीर सिंह धामी, किशन सिंह किन्ना आदि शामिल रहे।