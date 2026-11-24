मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऊधम सिंह नगर के खटीमा में गंगा स्नान मेला 2026 के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद शुभ है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है।

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