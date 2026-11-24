खटीमा: सीएम धामी ने किया गंगा स्नान मेले का शुभारंभ, कहा-भारत-नेपाल की एकता का प्रतीक है झनकईया मेला
सीमावर्ती क्षेत्रों में लगने वाले मेले सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का भी काम करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के झनकईया मेले को भारत और नेपाल के बीच आपसी एकता और मेलजोल का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।
विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऊधम सिंह नगर के खटीमा में गंगा स्नान मेला 2026 के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद शुभ है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा के पास लगने वाला झनकईया मेला दोनों देशों के बीच आपसी एकता और मेलजोल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेले में पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बदायूं, पूरनपुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं।
ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: प्रदेश कांग्रेस का चुनावी अभियान अटका, राहुल और प्रियंका का इंतजार, नहीं शुरू हो पा रहा प्रचार
उन्होंने कहा कि मेले लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर देते हैं। यहां व्यापारी अपना कारोबार करते हैं, वहीं हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों, रचनाकारों और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों को अपने उत्पाद और हुनर दिखाने का मंच मिलता है। ऐसे आयोजन सामाजिक मेलजोल के साथ स्थानीय व्यापार और कला को भी बढ़ावा देते हैं।