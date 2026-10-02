Udham Singh Nagar News: छठ घाट व महादेव नहर की सफाई की
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 01:16 AM IST
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काशीपुर। आस्था की प्रतीक महादेव नहर को स्वच्छ बनाने के लिए मेयर के नेतृत्व में पार्षदों, भाजपाइयों व स्कूली बच्चों ने सफाई अभियान चलाया। मोटेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली महादेव नहर व छठ घाट गंदगी से अटे हुए थे। बृहस्पतिवार सुबह मेयर दीपक बाली के नेतृत्व में नहर की सफाई करने का अभियान चलाया गया। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक, गोविंद बल्लभ पंत सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों ने सहभागिता की। सफाई के दौरान बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य अनावश्यक कचरा नहर से बाहर निकाला गया। मेयर ने अपील की कि नहरों और जलस्रोतों में प्लास्टिक व किसी भी प्रकार का कचरा न डालें। वहां राज्यमंत्री मनजीत सिंह राजू, उर्वशी दत्त बाली, मुद्रा बाली, एसएनए शालिनी नेगी, कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, पार्षद अनिल कुमार, वैशाली गुप्ता, अनीता कांबोज, रवि प्रजापति रहे। संवाद
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