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मध्यांतर में बच्चों का इस तरह से गेट फांदना देख हर कोई दंग रह गया। गेट की ऊंचाई और नीचे पक्का फर्श, जरा सी चूक पर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन किसी भी शिक्षक ने बच्चों को रोका नहीं। बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कम उम्र के होते हैं और उन्हें सुरक्षा संबंधी खतरों का पर्याप्त आकलन नहीं होता। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित समझकर स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में ही उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। अगर मध्यांतर में बच्चे स्कूल से बाहर निकलकर दीवार फांद रहे हैं, तो किसी भी दिन बड़ी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है।कोट -प्राथमिक विद्यालय केलाखेड़ा में मध्यांतर के समय बच्चों के दीवार फांदकर कूदने शिकायत मिली है। इसमें गंभीरता से पड़ताल का कार्रवाई की जाएगी। - सत्येंद्र सिंह यादव, प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी, बाजपुर