बाजपुर: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौके पर मौत, चालक फरार

बाजपुर शहर के रुद्रपुर हाईवे स्थित दोराहा के पास बुधवार को अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

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पलिस के अनुसार गांव कनौरा निवासी 47 वर्षीय मुन्नू और उसकी 45 वर्षीय पत्नी जोसमीन बाइक से आ रहे थे। रुद्रपुर हाईवे स्थित दोराहा के पास पीछे से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलते ही आसपास के लोग जमा हो गए। सूचना पर कोतवाल नरेश चौहान, दोराहा चौकी प्रभारी देवेंद्र मेहता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।दंपति की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मारी और चालक डंपर लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।