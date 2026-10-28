बाजपुर: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौके पर मौत, चालक फरार
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Wed, 28 Oct 2026 03:17 PM IST
सार
बाजपुर के रुद्रपुर हाईवे पर दोराहा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति (मुन्नू और जोसमीन) की मौके पर मौत हो गई; पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे, डंपर चालक फरार है और जांच जारी है।
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विस्तार
बाजपुर शहर के रुद्रपुर हाईवे स्थित दोराहा के पास बुधवार को अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
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पलिस के अनुसार गांव कनौरा निवासी 47 वर्षीय मुन्नू और उसकी 45 वर्षीय पत्नी जोसमीन बाइक से आ रहे थे। रुद्रपुर हाईवे स्थित दोराहा के पास पीछे से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलते ही आसपास के लोग जमा हो गए। सूचना पर कोतवाल नरेश चौहान, दोराहा चौकी प्रभारी देवेंद्र मेहता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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दंपति की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मारी और चालक डंपर लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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