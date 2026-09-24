Udham Singh Nagar News: जिले में धूमधाम से मनाया गया आयुर्वेद दिवस

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बुधवार को जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. निवेदिता जोशी ने सुबह योग शिविर का शुभारंभ किया। मुख्य कार्यक्रम में पारंपरिक रूप से भगवान आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक भगवान धनवंतरि की पूजा की गई। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देेने के उद्देश्य से औषधीय गुणों वाले 100 पौधे भी रोपे गए। स्वास्थ्य शिविर में लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई। इस दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसमें आधुनिक जीवनशैली में आयुर्वेदिक पद्धतियों की प्रासंगिकता पर चर्चा हुई। यहां जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉ. महेश जोशी, अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. दीपक सरकार, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. विरेंद्र सिंह रौतला, डॉ. भावना जोशी, डॉ. मंजू मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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रुद्रपुर। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में आयुर्वेद दिवस पर योगाभ्यास, स्वास्थ्य शिविर, पौधरोपण किया गया। योग में 40 प्रतिभागियों ने भागीदारी की। स्वास्थ्य शिविर में 264 लोगों ने जांच कराई।