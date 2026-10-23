Udham Singh Nagar News: मीना बाजार मेले में सिर्फ महिलाओं की दुकानदारी, पुरुषों का प्रवेश वर्जित

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इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत वर्ष 1930 में समाजसेवी ईश्वर दास ने विजयदशमी पर्व के एक दिन बाद की गई थी। इसके बाद से हर साल यह मेला दशहरे के एक दिन बाद आयोजित किया जाता है। मेले के दौरान रात में पायते वाली रामलीला मंचन की ओर से भरत मिलाप और राजतिलक के साथ रामलीला का समापन किया गया। मेले में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई थी ताकि मीना बाजार की परंपरा और सुरक्षा दोनों बनी रहें।इनसेटमहिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्यमीना बाजार मे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि शृंगार के सामान, कपड़े, खिलौने और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की दुकानें लगती हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार इस मेले की शुरुआत का मकसद महिलाओं को एक ऐसा मंच देना था जहां वे बिना किसी झिझक के खरीदारी कर सकें। उन्हें छोटी-छोटी दुकानों से आत्मनिर्भर बनने की सीख भी मिलती थी।