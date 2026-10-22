Udham Singh Nagar News: इलेक्ट्रॉनिक बाजार में 50 हजार की खरीद पर 10 हजार की छूट

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ग्राहकों को त्योहारी सीजन में कंपनियों की ओर से फ्री गिफ्ट, एक्सचेंज बोनस और जीरो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी दी जा रही है। शोरूमों में एलईडी टीवी, डबल डोर फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव और एसी की सबसे ज्यादा मांग देखी जा रही है। धनतेरस और दिवाली के लिए इन दिनों जोरशोर से बुकिंग की जा रही है। 55 इंच के स्मार्ट टीवी पर आठ हजार तक की छूट और फ्रिज पर पांच हजार रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। कारोबारियों ने बताया कि कंपनी और शोरूम के ऑफर 15 नवंबर तक जारी रहेंगे।कोट:पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार में रौनक हैं। कंपनियों ने नए मॉडल उतारे हैं और हम छूट के साथ गिफ्ट भी दे रहे हैं। -विकास कुमार, इलेक्ट्रॉनिक कारोबारीकोटग्राहकों की पसंद को देखकर हमने दिवाली से पहले दुकान पर स्टॉक मंगा लिया है। इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद है। -जगत सिंह, इलेक्ट्रॉनिक कारोबारीइनसेटइलेक्ट्राॅनिक सामान - कीमतएलईडी टीवी 10 से 70 हजार तकफ्रिज 15 हजार से 50 हजार तकवॉशिंग मशीन 11 हजार से 60 हजार तकएसी 25 हजार से 75 हजार तककूलर 10 हजार से 40 हजार तक