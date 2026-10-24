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खटीमा: खाली प्लॉट के गटर के टैंक में गिरी गाय, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया

Sat, 24 Oct 2026 06:23 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 24 Oct 2026 06:23 PM IST
सार

न्यू हिल व्यू कॉलोनी के पास शिव मंदिर के पीछे एक खाली प्लॉट में बने गटर के टैंक में शुक्रवार को अचानक एक गाय गिर गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर गाय को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला।

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A cow fell into the gutter tank of an empty plot in khatima
खाली प्लॉट के गटर के टैंक में गिरी गाय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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खटीमा के न्यू हिल व्यू कॉलोनी के पास शिव मंदिर के पीछे एक खाली प्लॉट में बने गटर के टैंक में शुक्रवार को अचानक एक गाय गिर गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर गाय को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद गाय को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया।

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वहां अग्निशमन अधिकारी लक्ष्मण सिंह नेगी, रेनू, चंद्रकला आर्या, सीमा धामी, मकबूल हुसैन, जीवन सिंह रौतेला, प्रदीप कुमार, त्रिभुवन प्रसाद, अमित नाथ, देवेंद्र गिरी आदि थे। 

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