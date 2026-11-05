Udham Singh Nagar News: खटीमा के 19 खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीते 19 पदक

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काव्या बिष्ट, भूमिका, पीयूष धामी, प्रियंका और निकिता बोहरा ने स्वर्ण पदक हासिल किए। सौरव भंडारी, यश्मित राणा, दक्ष अधिकारी और तनिषा बोहरा ने रजत पदक जीते। वहीं तन्मय पोखरिया, पार्थ सिंह, आराध्या, देवांशी राणा, हर्षिता बिष्ट, ओम सांवल, शिवम बोहरा, इशिता बोहरा, राशि भंडारी और श्रेया बोहरा ने कांस्य पदक अपने नाम किए।

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खटीमा। हल्द्वानी में एक नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खटीमा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते। इनमें पांच स्वर्ण, चार रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं।