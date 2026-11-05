Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   19 athletes from Khatima won 19 medals at a Taekwondo competition

Udham Singh Nagar News: खटीमा के 19 खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीते 19 पदक

Thu, 05 Nov 2026 11:03 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
19 athletes from Khatima won 19 medals at a Taekwondo competition
खटीमा। हल्द्वानी में एक नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खटीमा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते। इनमें पांच स्वर्ण, चार रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं।
विज्ञापन

काव्या बिष्ट, भूमिका, पीयूष धामी, प्रियंका और निकिता बोहरा ने स्वर्ण पदक हासिल किए। सौरव भंडारी, यश्मित राणा, दक्ष अधिकारी और तनिषा बोहरा ने रजत पदक जीते। वहीं तन्मय पोखरिया, पार्थ सिंह, आराध्या, देवांशी राणा, हर्षिता बिष्ट, ओम सांवल, शिवम बोहरा, इशिता बोहरा, राशि भंडारी और श्रेया बोहरा ने कांस्य पदक अपने नाम किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed