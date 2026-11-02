फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Workers should work for the party's victory, not in the name of the candidate: Rana

प्रत्याशी के नाम पर नहीं, पार्टी की जीत के लिए काम करें कार्यकर्ता : राणा

Mon, 02 Nov 2026 05:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:32 PM IST
विज्ञापन
Workers should work for the party's victory, not in the name of the candidate: Rana
नई टिहरी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने टिहरी विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां तेज कर दी है। विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सते सिंह राणा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन की स्थिति और चुनाव तैयारियों का जायजा लिया।
विज्ञापन

बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, चुनाव रणनीति तैयार करने और आगामी चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई। भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में सते सिंह राणा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुटने की जरूरत है। पार्टी हाईकमान जिसे भी प्रत्याशी घोषित करेगा, सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि पूरी निष्ठा और मजबूती के साथ उसे विजयी बनाने के लिए काम करें।
विज्ञापन

बैठक में विधायक किशोर उपाध्याय, पूर्व मंत्री दिनेश धनाई, पूर्व विधायक डॉ. धन सिंह नेगी, दायित्वधारी खेम सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह रावत, एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुशील बहुगुणा, मंडल अध्यक्ष विजय कठैत मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed