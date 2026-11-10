Tehri News: पिराड़ी गांव के सड़क से जुड़ने की जगी उम्मीद

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वर्ष 2005 में टिहरी बांध की झील में डूबे छाम गांव से विस्थापित होकर लगभग 50 परिवार पिराड़ी तोक में बस गए थे। पुनर्वास के तहत ग्रामीणों ने अपनी ही भूमि पर मकान बनाए लेकिन दो दशक बीतने के बाद भी गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय कंडीसौड़ पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते पैदल आवागमन करना पड़ता है।रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है और घनी झाड़ियों के कारण आवाजाही भी आसान नहीं है। सड़क नहीं होने से सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को उठानी पड़ती है। ग्रामीणों को घर का सामान भी पैदल ही गांव तक पहुंचाना पड़ता है। जंगल के रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ग्रामीण लंबे समय से गांव को सड़क से जोड़ने की मांग कर रहे थे। पूर्व में भी सड़क निर्माण के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन जनसंख्या मानक कम होने से मामला आगे नहीं बढ़ पाया था।गांव के दिल सिंह कुमाईं, पूर्व प्रधान भोला दास, वैशाख सिंह राणा का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब विभाग ने डेढ़ किलोमीटर सड़क का सर्वे पूरा किया है जिससे ग्रामीणों को उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द पूरी कर गांव को यातायात सुविधा से जोड़ा जाना चाहिए।पिराड़ी गांव तक डेढ़ किमी सड़क बनाने के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब डीपीआर तैयार होने के बाद इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए रास्ते में जसपुर गांव की भूमि आ रही है। निर्माण में उपयोग होने वाली भूमि का स्थानीय लोगों को विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाएगा।- सतीश बधानी, अपर सहायक अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग टिहरी