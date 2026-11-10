Tehri News: प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शैक्षणिक मेरिट को प्राथमिकता देने की मांग

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घनसाली में हुई बैठक में प्रशिक्षित युवाओं ने कहा कि केवल डीएलएड और टीईटी के गुणांक के आधार पर शिक्षकों का चयन करना उचित नहीं है। इससे अभ्यर्थियों की संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता का आकलन नहीं हो पाता। सरकार को भर्ती नियमावली में संशोधन कर हाईस्कूल से लेकर प्रशिक्षण और टीईटी तक के अंकों को चयन का आधार बनाना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि इस साल जनवरी में हुई शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे। कई अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर फर्जी डीएलएड और टीईटी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल कर ली, जिससे योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे।उन्होंने सरकार से मांग की कि आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए। इसके लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, डीएलएड और टीईटी के अंकों को शामिल कर एकेडमिक मेरिट तैयार की जाए। बैठक में उदय पाल नेगी, गंगा, बिष्णु, अंकित, दीपक चौहान, ललित, नीलम, अंजलि, संजय आदि मौजूद रहे।