ऋषिकेश-बदरीनाथ राजमार्ग पर सोमवार रात करीब 11 बजे देवप्रयाग से तीन किलोमीटर आगे दो ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पीछे चल रहे ट्रक का चालक कुलदीप कुमार (38) पुत्र भगत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे ट्रक से निकालकर सीएचसी बागी पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान मंगलवार तड़के उसकी मौत हो गई।

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