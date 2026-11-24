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नई टिहरी। अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालय एमटीबी चैलेंज-2026 के तहत आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय साइकिल रेस मंगलवार को टिहरी झील किनारे कोटी कॉलोनी पहुंची। रेस में भारतीय सेना के जवानों सहित देश के विभिन्न राज्यों के 75 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। अल्मोड़ा से शुरू हुई यह रेस बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग होते हुए टिहरी पहुंची है। जिला पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा ने बताया कि पर्यटन विभाग और साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रेस में प्रतिभागियों के साथ मेडिकल टीम, एसडीआरएफ, फेडरेशन के सदस्य और तकनीकी दल सहित करीब 150 लोग शामिल हैं। आज बुधवार को रेस कोटी कॉलोनी से भागीरथीपुरम और कुट्ठा सहित निर्धारित मार्ग से होते हुए चिन्यालीसौड़ के लिए रवाना होगी। 26 नवंबर को मसूरी में रेस का समापन होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तरीय साहसिक खेल आयोजनों से उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। टिहरी झील और आसपास के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के साथ स्थानीय होटल, होमस्टे, परिवहन और पर्यटन कारोबार को भी लाभ मिल सकता है। संवाद

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