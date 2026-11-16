Tehri News: पुल निर्माण की धीमी रफ्तार से 250 परिवारों की परेशानी बरकरार

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गेंवाली गांव को सड़क से जोड़ने के लिए वर्ष 2020 में स्वीकृति मिली थी। इसके बाद विनयखाल से गेंवाली तक करीब छह किलोमीटर सड़क का निर्माण वर्ष 2022 में पूरा कर लिया गया लेकिन गेंवाली गाड पर बनने वाला पुल अब तक अधूरा है। करीब 30 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण की शुरुआत से ही काम की गति धीमी रही है।वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल निर्माण के लिए 2.12 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। निर्माण के दौरान पिछले वर्ष अगस्त में आई आपदा से पुल को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद कुछ समय तक काम प्रभावित रहा। वर्तमान में भी निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। लगातार देरी के चलते पुल की निर्माण लागत बढ़कर 3.60 करोड़ तक पहुंच गई है।गेंवाली के पूर्व प्रधान बचन सिंह रावत ने बताया कि गांव तक सड़क पहुंचने के बावजूद पुल नहीं बनने से ग्रामीणों की परेशानी जस की तस बनी है। गेंवाली गाड से गांव तक करीब एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। घर का सामान गांव तक पहुंचाने के लिए घोड़े-खच्चरों का भाड़ा देना पड़ता है।गेंवाली गाड में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। दीपावली पर मजदूर घर चले गए थे, जो धीरे-धीरे काम पर लौट रहे हैं। मार्च 2027 तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद पुल से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा।-अविनाश कुमार सैनी, ईई, पीएमजीएसवाई टिहरी