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Tehri News: रामलीला में हनुमान ने लंका दहन का मंचन किया

Mon, 16 Nov 2026 05:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 16 Nov 2026 05:19 PM IST
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Hanuman burns Lanka in Ramlila
नरेंद्रनगर (टिहरी)। नरेंद्रनगर रामलीला समिति की ओर से संचालित 68वीं रामलीला में हनुमान और रावण संवाद, लंका दहन आदि का मंचन हुआ। रामलीला मंचन की सुंदर प्रस्तुति पर कलाकारों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। रामलीला समिति के अध्यक्ष रमेश ससवाल ने बताया कि रामलीला में पहुंचे उत्तर प्रदेश सनातन धर्म विकास परिषद अध्यक्ष नरसिंह पीठाधीश्वर रसिक महाराज ने लोगों से भगवान राम के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर द्वारिका प्रसाद जोशी, संतोष राणा, सुरेश शर्मा, भगवान सिंह राणा, वीर विक्रम सिंह रावत, भरत सिंह राणा, रविंद्र खट्टर, पवन, दिनेश कंडवाल, महेश गुसाईं आदि मौजूद थे। संवाद
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जंगली जानवरों के उत्पात से खेती छोड़ रहे लोगलंबगांव (टिहरी)। प्रतापनगर विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी पंकज व्यास ने रैली निकाली। लंबगांव बाजार स्थित वाहन पार्किंग में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि 26 सालों से प्रदेश राष्ट्रीय दलों की सरकारें हैं। जंगली जानवरों के उत्पात के कारण लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। रोजगार के लिए युवा पलायन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के अभाव से पहाड़ का छात्र मैदानी क्षेत्रों का रुख कर रहा है। इस मौके पर सोदन कुडियाल, सुरेंद्र कुकरेती, जय प्रकाश उपाध्याय, नारायण सिंह राणा, बिहारी लाल जगुड़ी, किरण रावत, रामदेव कलूउा, मुकेश रावत आदि मौजूद थे। संवाद
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