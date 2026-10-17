Tehri News: शिक्षक और अभिभावकों के प्रयास से सुधरेगी कमजोर छात्रों की दक्षता

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दक्षता आकलन के लिए प्राथमिक स्कूल डांगी में हुई बैठक में बीआरपी कृष्णा ने कहा कि छात्रों का शैक्षिक स्तर जांचने के लिए परख परीक्षा आयोजित कर परिणामों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में अभिभावकों के साथ छात्रों की शैक्षिक प्रगति, आकलन परिणाम और अधिगम स्तर की जानकारी साझा की गई।अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें, उनके कक्षा कार्य और गृहकार्य की नियमित निगरानी करें। उन्हें पढ़ाई के लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध कराएं। स्कूल के साथ समन्वय बनाकर उनके सर्वांगीण विकास में सहयोग करें। बीईओ दीपक कुमार और उप शिक्षाधिकारी आयुष बधानी ने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षकों, एसएमसी और पीटीए सदस्यों को छात्र हितों के लिए कई सुझाव दिए। अभियान में बीआरपी कृष्णा, सीआरपी पंकज, संदीप, भारती, अरुण, संध्या, पूजा और शुभम आदि कार्मिकों ने जायजा लिया।