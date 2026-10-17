फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Complaints received during the public hearing will be addressed in accordance with the rules.

Tehri News: जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार होगा निस्तारण

Sat, 17 Oct 2026 07:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 17 Oct 2026 07:06 PM IST
विज्ञापन
Complaints received during the public hearing will be addressed in accordance with the rules.
नैनबाग (टिहरी)। बेल गांव में लखवाड़ बांध परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की धारा 19 की अधिसूचना के सापेक्ष सुनवाई शिविर लगाया गया। एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने धारा 21 के तहत प्राप्त 29 शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान परियोजना प्रभावित 17 गांवों के प्रकरणों की आपत्तियां भी सुनी गई। समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण का भरोसा दिया गया।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि जनसुनवाई में संयुक्त माप सर्वेक्षण में कुछ मकान, छानियां, गोशालाएं और घराट छूट गए थे। फलदार और इमारती लकड़ी के वृक्षों से संबंधित मामले भी अधर में हैं। भूमि के आपसी विवादों से जुड़े मामलों में एडीएम ने संबंधित पक्षों को पहले न्यायालय के माध्यम से विवाद का निस्तारण कराने को कहा।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि विवाद सुलझने के बाद ही संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को शिविर में प्राप्त आपत्तियों और ग्रामीणों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में एसडीएम अंशुल भट्ट, जिला पंचायत सदस्य जोत सिंह रावत, लखवाड़ बांध संघर्ष समिति के अध्यक्ष महिपाल सिंह सजवाण, बेल के प्रधान सुंदर सिंह चौहान, लखवाड़ बांध परियोजना के डीजीएम शिवदास और तहसीलदार प्राची बहुगुणा आदि शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed