Tehri News: नॉर्थ जोन कबड्डी प्रतियोगिता में खेलेगी टिहरी की बेटी प्रियंका

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नगर पंचायत चमियाला निवासी मंगल सिंह पंवार की पुत्री प्रियंका ने अंतर महाविद्यालयी क्रीड़ा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। नॉर्थ जोन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन एक से सात दिसंबर तक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रियंका अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।सीमित संसाधनों के बीच पहाड़ की बेटियां खेल के मैदान में लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। प्रियंका की यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। क्रीड़ा अधिकारी डॉ. कृष्णचंद नेगी ने कहा कि प्रियंका निश्चित ही नॉर्थ जोन में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। संवाद