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Tehri News: नॉर्थ जोन कबड्डी प्रतियोगिता में खेलेगी टिहरी की बेटी प्रियंका

Thu, 12 Nov 2026 06:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 12 Nov 2026 06:25 PM IST
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Tehri's daughter Priyanka will play in the North Zone Kabaddi competition
घनसाली (टिहरी)। बालगंगा महाविद्यालय सेंदुल केमर की छात्रा प्रियंका पंवार का चयन कबड्डी नॉर्थ जोन प्रतियोगिता के लिए हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से महाविद्यालय सहित क्षेत्र में खुशी की लहर है।
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नगर पंचायत चमियाला निवासी मंगल सिंह पंवार की पुत्री प्रियंका ने अंतर महाविद्यालयी क्रीड़ा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। नॉर्थ जोन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन एक से सात दिसंबर तक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रियंका अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।
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सीमित संसाधनों के बीच पहाड़ की बेटियां खेल के मैदान में लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। प्रियंका की यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। क्रीड़ा अधिकारी डॉ. कृष्णचंद नेगी ने कहा कि प्रियंका निश्चित ही नॉर्थ जोन में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। संवाद
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