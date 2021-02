{"_id":"60240a868ebc3ee90c1d75eb","slug":"tehri-festival-army-itbp-and-bsf-will-also-show-tricks-new-tehri-news-drn3704067119","type":"story","status":"publish","title_hn":"Tehri Festival Army, ITBP and BSF will also show tricks","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Tehri Festival Army, ITBP and BSF will also show tricks

देहरादून ब्यूरो

Updated Wed, 10 Feb 2021 10:02 PM IST Updated Wed, 10 Feb 2021 10:02 PM IST

टिहरी झील महोत्सव को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक ने तैयारियां तेज कर दी है। महोत्सव में इस बार साहसिक खेलों के साथ सेना, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवान भी करतब दिखाएंगे, जबकि उत्तराखंड निवासी व बॉलीवुड स्टार जुबिन नौटियाल की सांस्कृतिक संध्या आकर्षण का केंद्र होगी। महोत्सव में गंगा आरती, देव डोलियों का मिलन, एग्रो टूरिज्म प्रदर्शनी लगेगी।

टिहरी विधायक डा. धन सिंह नेगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए टिहरी झील महोत्सव के कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 16 फरवरी को दो दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कहा कि स्थानीय कलाकारों सहित छात्र-छात्राओं को भी महोत्सव में डांसिंग, सिंगिंग और पेंटिंग के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है।

छह राज्यों की सांस्कृतिक टीम, संस्कृति विभाग के दल, लेजर शो, शैलनेट संस्था की ओर से चक्रव्यूह का मंचन, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, पारंपरिक परिधान, गढ़ भोज प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। 16 फरवरी की रात को स्टार नाइट जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति होगी। आर्मी के ऐरो शो, बाइक व कार रैली, आईटीबीपी, बीएसएफ की जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश गंगा आरती के प्रतिनिधि कार्यक्रम का आगाज करेंगे। 11 प्रतिष्ठित होटलों की ओर से भोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी, पूर्व प्रमुख बेबी असवाल, डीडीओ सुनील कुमार, पीडी डीआरडीए आनंद सिंह भाकुनी, रविंद्र सेमवाल, डा. प्रमोद उनियाल, दिनेश भट्ट, नरेश नेगी, मनीष राणा, पंकज बरवाण, योगेंद्र नेगी, रमेश कुमाईं, हरि पुंडीर, संदीप भट्ट, आलोक बिष्ट आदि मौजूद थे।