Tehri News: योगासन चैंपियनशिप की जूरी सदस्य बनीं टिहरी की सरोज

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बोर्ड बैठक 23 अक्तूबर को बौराड़ी मेंनई टिहरी। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक 23 अक्तूबर को बौराड़ी जिला पंचायत सभागार में प्रात: 10.30 बजे से आयोजित की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में लोनिवि,जल संस्थान, जल निगम, लघु सिंचाई, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। संवादरसोई गैस की ई-केवाईसी में लाएं तेजी और गांव-गांव लगाएं शिविर : एडीएमनई टिहरी। जिले में रसोई गैस वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और ई-केवाईसी कराने को लेकर एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी अध्यक्षता में पूर्ति विभाग और गैस एजेंसी के प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम नेगी ने गैस उपभोक्ताओं की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी के लिए गांव-गांव शिविर लगाए जाने और धीमी प्रगति वाली एजेंसियां कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समय में काम पूरा करने को कहा।छह माह से गैस सिलिंडर की बुकिंग नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का ब्योरा उपलब्ध कराने और ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सिलिंडर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में एडीएम नेगी ने धीमी प्रगति वाली एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी न हो।बैठक में निर्धारित रोस्टर के अनुसार सिलिंडर वितरित करने, वितरण की तिथि और समय की सूचना उपभोक्ताओं को पहले देने को कहा। गैस सिलिंडर की घटतौली, वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल सहित विभिन्न गैस एजेंसियों के प्रबंधक वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। संवाद