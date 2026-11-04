Tehri News: पिलखी, प्रतापनगर और कीर्तिनगर सीएचसी को जल्द मिलेंगे एक्सरे टेक्नीशियन

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पिलखी, प्रतापनगर और कीर्तिनगर सीएचसी में लंबे समय एक्सरे टेक्नीशियन न होने से क्षेत्र के लोगों को एक्सरे के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। स्थानीय लोग लंबे समय से सीएचसी में एक्सरे टेक्नीशियनों की नियुक्ति की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने पिलखी, प्रतापनगर, कीर्तिनगर सीएचसी के साथ जिला अस्पताल बौराड़ी में जल्द एक अतिरिक्त एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति करेगा।सभी पदों पर एनएच के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। सीएचसी में एक्सरे टेक्नीशियन न होने से क्षेत्र ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जाकर दूसरे अस्पतालों में एक्सरे करवाना पड़ता है। जिससे लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीनों सीएचसी में एक्सरे टेक्नीशियन मिलने से क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही जिला अस्पताल बौराड़ी में अतिरिक्त टेक्नीशियन की तैनाती से वहां पर कार्यरत टेक्नीशियन पर काम का दबाव कम होगा और मरीजों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।एनएचएम के माध्यम से चार पदों पर एक्सरे टेक्नीशियनों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जिला अस्पताल को एक अतिरिक्त एक्सरे टेक्नीशियन मिलेगा। सभी पदों पर जल्द एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती हो जाएगी।डॉ़ राम प्रकाश, सीएमओ टिहरी।