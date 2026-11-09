Tehri News: शिविर में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी

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नई टिहरी। विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा दिवस पर नरेंद्रनगर ब्लॉक के भंडार गांव और रामपुर में जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को निशुल्क कानूनी सहायता, नालसा हेल्पलाइन आदि के बारे में जानकारी दी गई। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) / विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दयाराम ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत पीड़ित एवं कमजोर लोगों की निशुल्क कानूनी सहायता करता है। उन्होंने नालसा हेल्पलाइन 15100, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत, डिजिटल जागरूकता आदि के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मिंया, रेनू रौतेला आदि मौजूद थे। संवाद