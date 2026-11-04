Tehri News: डेढ़ माह बाद भी नहीं सुधरी खाड़ी-पिपलेथ-उदखंडा सड़क

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बीते 14 सितंबर को सड़क के 42-43 किलोमीटर के बीच भारी भूस्खलन हुआ था। इससे करीब 100 मीटर से अधिक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि सड़क को अन्य स्थानों पर भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित है। डेढ़ माह से अधिक समय गुजरने के बावजूद मौके पर मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है।जिला पंचायत सदस्य शीशपाल सजवाण, बीडीसी सदस्य सोबत सिंह, ग्राम प्रधान पिपलेथ बलवीर सिंह भंडारी ने बताया कि चार वर्ष पूर्व एनएच-34 चंबा-ऋषिकेश के चौड़ीकरण के बाद से ही इस क्षेत्र में भू-धंसाव की स्थिति बनने लगी थी। इसी कारण खाड़ी-पिपलेथ ग्रामीण सड़क भी भूस्खलन की चपेट में आई।उन्होंने बताया कि सड़क की सुरक्षा के लिए एनएच और लोनिवि नरेंद्रनगर से कई बार सुरक्षात्मक उपाय करने की मांग की गई, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब सड़क क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने सड़क से आवागमन सुरक्षित बनाने के लिए जल्द समाधान की मांग की है।भूस्खलन से क्षतिग्रस्त खाड़ी-पिपलेथ-उदखंडा सड़क की मौजूदा स्थिति में मरम्मत संभव नहीं है। करीब ढाई किलोमीटर हिस्से के री-अलाइनमेंट का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया जाएगा।-प्रवीण कुमार कर्णवाल, अधिशासी अभियंता लोनिवि नरेंद्रनगर।