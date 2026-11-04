Tehri News: मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

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इसमें छात्र-छात्राओं को मतदान के महत्व की जानकारी देते हुए लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। महाविद्यालय के स्वीप संयोजक डॉ. मुकेश नैथानी ने कहा कि महाविद्यालय में आगे भी मतदाता जागरूकता से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएगी।‎नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों और युवा मंगल दलों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत राजकीय महाविद्यालय पावकी देवी में मेहंदी प्रतियोगिता, राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी में मतदाता शपथ, राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग में शपथ व विभिन्न प्रतियोगिताएं और राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्वीली में शपथ कार्यक्रम के माध्यम से छात्राें को जागरूक किया गया।