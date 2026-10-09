Tehri News: उच्च शिक्षा के बाद स्वरोजगार के अवसर के बारे में बताया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।कार्यशाला में छात्रों को उच्च शिक्षा के बाद करियर के विकल्पों, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों के बारे बताया। प्राचार्य प्रो़ प्रीति कुमारी ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक का प्रभावी उपयोग, व्यावहारिक कौशल विकास और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है।समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष डा.अनिल भट्ट, समन्वयक डा.संजय कुमार ने छात्रों को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप करियर चुनकर स्वरोजगार के नए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। आपदा प्रबंधन के मास्टर ट्रेनर अनिल सकलानी ने छात्रों को आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव कार्यों के बारे में बताया। इस मौके पर डॉ. अनिल भट्ट, डॉ. डीएस तोपवाल, डॉ. नूर हसन, डॉ. ऋतुराज पंत, डॉ. संजय कुमार, डॉ. हिमानी, डॉ. मीनाक्षी शर्मा आदि मौजूद थे।टीम ने स्कूल की गतिविधियों को परखा