Tehri News: कुंजापुरी मेले में लोकगीतों और जागरों की रही धूम

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सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि कुंजापुरी मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का प्रतीक है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का बेहतर माध्यम हैं। प्रियंका मेहर ने ‘फूल खिलाला’, ‘रम झमा’, ‘मैत वाली दिसा’, ‘घूमू घालू’ और ‘लड़का कुमाऊं को’ गीतों की प्रस्तुति दी। उनके गीतों पर युवा जमकर झूमते रहे।इसके बाद जागर गायिका हेमा नेगी करासी ने मां कुंजापुरी के भजनों और पारंपरिक आछरी जागरों की प्रस्तुति दी। उन्होंने ‘सोबनु’, ‘मेरी बामणी’, ‘कांचनी कैलाश’, ‘नंदा के जगराते’ और ‘घस्यारी’ गीत सुनाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार, महेश गोसाईं, द्वारिका प्रसाद जोशी, प्रकाश चंद्र रमोला, सभासद साकेत बिजल्वाण, सचिन भंडारी, ममता, आशा, विनीता, रवि नेगी आदि मौजूद रहे।