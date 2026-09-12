ड्रैगन फ्रूट की खेती से बढ़ेगी महिलाओं की आय : सीडीओ

विज्ञापन



बकरी पालन यूनिट में प्रकाश व्यवस्था के लिए दो सोलर लाइट लगाने को कहा। ड्रैगन फ्रूट की खेती के निरीक्षण के दौरान पौधों की गुणवत्ता अच्छी पाई गई। मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराडी और जिला उद्यान अधिकारी पंकज पेटवाल को ड्रिप सिंचाई और जियो लाइन टैंक की व्यवस्था करने को कहा। बाद में सीडीओ ने किराड़ा में संचालित बकरी पालन यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने समूह की महिलाओं से बकरी पालन से संबंधित जानकारी ली और यूनिट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संवाद

विज्ञापन

नरेंद्रनगर (टिहरी)। सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने प्रगति स्वायत्त सहकारिता के तहत संचालित ड्रैगन फ्रूट की खेती और बकरी पालन यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से ही महिलाओं की आय बढ़ेगी।