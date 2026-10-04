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देवप्रयाग: संगम तट पर हादसा, दोस्त को बचाने की कोशिश में दूसरा युवक भी गंगा की तेज धारा में बहा

Sun, 04 Oct 2026 04:37 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, देवप्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, देवप्रयाग Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 04 Oct 2026 04:37 PM IST
सार

स्नान के दौरान दोनों युवक संगम तट पर सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई रस्सियों और चेतावनी घेरे को लांघकर आगे निकल गए थे। इस दौरान दोनों बह गए।
 

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Devprayag News Two Youths drown into Ganga strong waves while trying to save a friend
संगम तट पर बहे युवक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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देवप्रयाग संगम पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार दोपहर भागीरथी-अलकनंदा के पवित्र संगम तट पर झारखंड से पहुंचे तीर्थयात्रियों के दल में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब उनके दो युवा साथी अचानक गंगा की विकराल धारा की चपेट में आकर बह गए।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्नान के दौरान पहले एक युवक तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगा। जिसे बचाने के लिए उसके साथी ने कोशिश की, लेकिन इस दौरान दूसरा दोस्त भी बह गया। दोनों युवक काफी दूर तक पानी के ऊपर संघर्ष करते नजर आते दिखे और फिर पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गए। बीते तीन दिनों के भीतर संगम तट पर तीन नौजवानों के डूबने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। 
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थाना प्रभारी कोतवाल प्रशांत बहुगुणा के मुताबिक, बोकारो, झारखंड के सेक्टर-9 स्टील सिटी निवासी आशुतोष पुत्र(24)अजय और आयुष पुत्र गोपाल(24) अपने दल के साथ देवप्रयाग पहुंचे थे। दोपहर में स्नान के दौरान दोनों युवक संगम तट पर सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई रस्सियों और चेतावनी घेरे को लांघकर आगे निकल गए थे।

जल पुलिस के जवानों ने उन्हें बार-बार चेतावनी देकर वापस लौटने को कहा, लेकिन उन्होंने चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया.जिसमें एक को बचाते-बचाते दूसरा भी गहरे पानी में समा गया। तमाम प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद संगम तट पर लगातार हो रहे हादसों ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है।

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