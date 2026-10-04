उत्तराखंड: आज पहली बार चंपावत में होगी कैबिनेट बैठक, युवाओं और महिलाओं से जुड़े बड़े फैसले ले सकती है सरकार

राज्य गठन के करीब 26 साल बाद पहली बार चंपावत जिले के बनबसा में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एनएचपीसी परिसर में होने वाली इस बैठक को लेकर जिले के लोगों में बहुत उत्साह है। बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों और अधिकारियों को पहाड़ की संस्कृति और पारंपरिक खानपान की झलक भी देखने को मिलेगी। जिला प्रशासन ने बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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