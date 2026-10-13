Tehri News: कोटी-रौल्यालूंकी-बौरगांवी सड़क का निर्माण कार्य शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 13 Oct 2026 05:51 PM IST
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लंबगांव (टिहरी)। प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में कोटी-रौल्यालूंकी से बौरगांव तक 500 मीटर मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का विधायक विक्रम सिंह नेगी ने शिलान्यास किया। 25.58 लाख रुपये की लागत से इस सड़क निर्माण किया जाएगा।
विधायक नेगी ने कहा कि यह सड़क ग्रामीणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण से बौरगांव, उजाड़गांव, रतनौ, कोटी और रौल्यालूंकी सहित प्रतापनगर क्षेत्र के गांवों को लाभ मिलेगा।
इस मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह रावत, ग्राम प्रधान सविता देवी, सीता देवी, विजयलाल, पूर्व प्रधान सुरेश राणा, बीडीसी सदस्य जसपाल नेगी, चंदन सिंह राणा, उमेद बुटोला आदि थे। संवाद
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लंबगांव (टिहरी)। प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में कोटी-रौल्यालूंकी से बौरगांव तक 500 मीटर मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का विधायक विक्रम सिंह नेगी ने शिलान्यास किया। 25.58 लाख रुपये की लागत से इस सड़क निर्माण किया जाएगा।
विधायक नेगी ने कहा कि यह सड़क ग्रामीणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण से बौरगांव, उजाड़गांव, रतनौ, कोटी और रौल्यालूंकी सहित प्रतापनगर क्षेत्र के गांवों को लाभ मिलेगा।
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इस मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह रावत, ग्राम प्रधान सविता देवी, सीता देवी, विजयलाल, पूर्व प्रधान सुरेश राणा, बीडीसी सदस्य जसपाल नेगी, चंदन सिंह राणा, उमेद बुटोला आदि थे। संवाद
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