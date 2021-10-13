Tehri News: सीडीओ ने अधिकारी-कर्मचारियों को स्वीप की शपथ दिलाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:01 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:01 AM IST
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प्रशिक्षण के दौरान 116 कार्मिकों ने कराई स्व-गणना
नई टिहरी। जनगणना के सफल संचालन के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष स्वगणना प्रशिक्षण दिया गया। सीडीओ व नोडल अधिकारी स्वीप वरुणा अग्रवाल ने मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को स्वीप की शपथ दिलाई गई। उन्होंने सभी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और मतदाता जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की अपील की।
सीडीओ व नोडल अधिकारी स्वगणना ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य अधिकारी-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत स्वगणना सुनिश्चित करना है। मास्टर ट्रेनर व जिला समन्वयक पंकज सिंह, मास्टर ट्रेनर जनगणना व जिला पंचायत राज अधिकारी मुस्तफा खान और अपर सांख्यिकीय अधिकारी व मास्टर ट्रेनर जनगणना धारा सिंह ने स्वगणना और जनगणना संबंधी विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केशव गैरोला आदि मौजूद थे। संवाद
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नई टिहरी। जनगणना के सफल संचालन के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष स्वगणना प्रशिक्षण दिया गया। सीडीओ व नोडल अधिकारी स्वीप वरुणा अग्रवाल ने मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को स्वीप की शपथ दिलाई गई। उन्होंने सभी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और मतदाता जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की अपील की।
सीडीओ व नोडल अधिकारी स्वगणना ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य अधिकारी-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत स्वगणना सुनिश्चित करना है। मास्टर ट्रेनर व जिला समन्वयक पंकज सिंह, मास्टर ट्रेनर जनगणना व जिला पंचायत राज अधिकारी मुस्तफा खान और अपर सांख्यिकीय अधिकारी व मास्टर ट्रेनर जनगणना धारा सिंह ने स्वगणना और जनगणना संबंधी विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केशव गैरोला आदि मौजूद थे। संवाद
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