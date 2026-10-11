फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   MLA presented with a silver crown for upgrading the school.

Tehri News: स्कूल का उच्चीकरण करने पर विधायक को भेंट किया चांदी का मुकुट

Sun, 11 Oct 2026 07:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 11 Oct 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
MLA presented with a silver crown for upgrading the school.
घनसाली (टिहरी)। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमातोली का इंटर स्तर में उच्चीकरण किए जाने पर घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह को क्षेत्र के लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। उच्चीकरण होने पर रविवार को विद्यालय में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर विद्यालय में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी किया गया। विधायक शाह ने कहा कि क्षेत्र के सभी छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में उनकी ओर से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी, नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद बिष्ट,जयवीर मिंया, जिला पंचायत सदस्य विक्रम घणाता, विनोद लाल, संदीप आर्य, सुरेंद्र रावत, मदन सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed