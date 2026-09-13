Tehri News: मेडिकल कॉलेज के लिए सत्याग्रह पर डटे आंदोलनकारी

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अनशनकारियों ने कहा कि 1 अगस्त से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जीतराम भट्ट मांग के समर्थन में लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पर सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर लंबे समय से क्षेत्र में जनभावना बनी हुई है। जीतराम भट्ट के साथ सरताज अली, नरेंद्र परमार, राजेश नेगी, संजय बिष्ट, हाशिम बख्श, फहाद शेख, अब्दुल मारूफ, राहुल नौटियाल, राजू शर्मा, मुकीम खान, विपिन जैन, नवजीत, इमरान खान, इमरान अन्नू, शमशेर गौड़ सत्याग्रह पर बैठे रहे। संवाद

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नई टिहरी। मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर बौराड़ी गणेश चौक में चल रहा क्रमिक अनशन और सत्याग्रह रविवार को 13वें दिन भी जारी रहा। डा. एपीजे अब्दुल कलाम विचार मंच के असद आलम और सुरेंद्र खत्री क्रमिक अनशन पर बैठे रहे।