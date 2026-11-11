Tehri News: धाेखाधड़ी कर आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोपी को जमानत मिली

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आरोपी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसने उक्त धाराओं से संबंधित कोई अपराध नहीं किया है। वह बेकसूर है। परीक्षण के दौरान उसके कहीं भागने की आशंका नहीं है। आरोपी जमानत होने के बाद नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा और न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करता रहेगा। वह अपनी पर्याप्त जमानत जमानत देने को तैयार है।आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए। अभियोजन की ओर से विरोध जताने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद धारा 420, 120 बी भारतीय दंड संहिता के आरोपी को 30 हजार रुपये के दो जमानती प्रस्तुत करने और एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।