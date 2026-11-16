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बूढ़ाकेदार में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, हायर सेंटर ले जाते समय तोड़ा दम

Mon, 16 Nov 2026 08:50 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, घनसाली (टिहरी)
संवाद न्यूज एजेंसी, घनसाली (टिहरी) Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 16 Nov 2026 08:50 PM IST
सार

युवक स्कूटी से चमियाला से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान चानी मोड़ के पास ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में सुरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हायर सेंटर ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया।

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Accident in Budhakedar Scooter rider killed after being hit by a truck
हादसे में युवक की मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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टिहरी गढ़वाल के राजस्व क्षेत्र बूढ़ाकेदार अंतर्गत चानी मोड़ के पास सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। युवक की स्कूटी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हायर सेंटर श्रीनगर ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब पांच बजे सुरेंद्र सिंह (35) पुत्र गब्बर सिंह, निवासी ग्राम मेड मारवाड़ी, बूढ़ाकेदार, स्कूटी से चमियाला से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान चानी मोड़ के पास ट्रक संख्या UK08 CA 7074 ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में सुरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

थानाध्यक्ष प्रशांत बहुगुणा ने युवक की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल को गंभीर हालत में हायर सेंटर श्रीनगर रेफर किया गया था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई।

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