Tehri News: मेडिकल कॉलेज की मांग लेकर खून से लिखा पत्र मुख्यमंत्री को भेजा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बौराड़ी गणेश चौक पर चल रहे धरने के दौरान आंदोलनकारियों ने खून निकालकर पोस्टकार्ड पर मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग लिखी और मुख्यमंत्री को भेजे। आंदोलनकारियों ने कहा कि टिहरी के लोगों ने देश को बिजली देने के लिए अपने घर, खेत और शहर तक का बलिदान दिया है। इसके बावजूद टिहरी को मेडिकल कॉलेज की जरूरी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई है।कहा गंभीर बीमारी और बेहतर इलाज के लिए लोगों को ऋषिकेश और देहरादून के अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण टिहरी के लोगों की जरूरत और हक है। लंबे समय से मांग उठाए जाने और घोषणा के बावजूद इस दिशा में ठोस निर्णय न होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक डॉ. राकेश भूषण गोदियाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। जब तक इस संबंध में ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलदीप पंवार, प्रदेश महामंत्री विजेय गुनसोला, देवेंद्र नौटियाल, टीकम सिंह चौहान, विजेय नेगी, आशा रावत, मनीष पंत, भगवान सिंह रावत, संदीप सिंह, अनिता देवी आदि मौजूद रहे।