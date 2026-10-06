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Tehri News: सर्विस बुक में ईएल और इंक्रीमेंट अपडेट नहीं मिलने पर डीएम नाराज

Tue, 06 Oct 2026 05:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 06 Oct 2026 05:53 PM IST
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DM displeased over failure to update EL and increments in service book.
नरेंद्रनगर(टिहरी)। डीएम नितिका खंडेलवाल ने तहसील दिवस के बाद तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील के विभिन्न कक्षों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की टेबल पर उनके नाम और पदनाम अंकित करने के निर्देश दिए। कुछ सर्विस बुक में ईएल / इंक्रीमेंट संबंधी प्रविष्टियां अपडेट नहीं होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रजिस्ट्रार कानूनगो से स्पष्टीकरण तलब किया।
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डीएम ने संदर्भ पंजिका, डाक व्यवस्था, न्यायालय से प्राप्त संदर्भ और मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भों सहित विभिन्न पंजिकाओं और प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक माह के अंत में लंबित प्रकरणों का विवरण अपडेट कर पिछले वर्ष के लंबित विवरण भी स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गुरु प्रसाद ममगाईं को गत वर्ष के रजिस्टरों को नियमानुसार क्लोज करते हुए आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
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डीएम ने भू-अभिलेख अभिलेखागार का निरीक्षण कर संबंधित पत्रावलियों और अभिलेखों का निरीक्षण कर कर्मचारियों की सर्विस बुक अपडेट रखने के निर्देश दिए। नामांतरण वादों और खतौनी में नामांतरण की स्थिति की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कुछ प्रकरणों में नामांतरण वाद स्वीकृत होने के बावजूद खतौनी में विलंब से परवाना जारी होने की स्थिति सामने आने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए रजिस्ट्रार कानूनगो से स्पष्टीकरण तलब किया।
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