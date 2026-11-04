Tehri News: जिले की 10 ग्रामीण सड़कों की सुधरेगी सेहत, 23 करोड़ की मिली स्वीकृत

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घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि घनसाली विधानसभा क्षेत्र की पिलखी-गौजियाणा-बनचुरी 11 किमी सड़क के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए 2.07 करोड़ और ढुंग-खबोगी मार्ग के 1 से 5.500 किमी के बीच 5.29 किमी के नवीनकरण एवं अवशेष निर्माण कार्य के लिए 1.29 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।टिहरी विधानसभा क्षेत्र में बादशाहीथौल-सौंदकोटी-केमवालगांव-लामकोट 8.85 किमी सड़क के लिए 1.43 करोड़, जगेठी-तुंगोली 5.95 किमी के लिए 96 लाख, टिपरी-चाह गडोलिया 14.97 किमी के लिए 3.88 करोड़ और चंबा-धरासू हाईवे से नवागांव तक 6.25 किमी सड़क की मरम्मत के लिए 1.24 करोड़ मंजूर किए गए हैं।धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के थौलधार ब्लॉक में ज्वारना-कंस्यूड़ 18.500 किमी सड़क के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए 3.85 करोड़ और थत्यूड़-मराड़ 19.600 किमी सड़क के सुधारीकरण के लिए 4.09 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। वहीं, प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र की खुरमोला-नाग 8.05 किमी सड़क के डामरीकरण के लिए 1.91 करोड़ और नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की गूलर-नाई-मिंडार्थ 8.870 किमी सड़क के अवशेष कार्य एवं मरम्मत के लिए 2.30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।